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Yılanın yem olmadan önce son yaptığı hareket tüyleri ürpertti

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir video, milyonlarca tıklanma aldı. Kurbağaya yem olan bir yılanın, son anlarında bile kediye karşı savaş verdiği görüldü.

Doğanın en tehlikeli ve yırtıcı hayvanları arasında yer alan yılanlar, genellikle yem olurken değil de yem ederken görüntüleniyorlar. Ancak bu sefer tam tersi bir durum meydana geldi.

KURBAĞA, YILANI AVLADI

Bir kurbağa, kapanına kıstırdığı yılanı saniyeler içerisinde avlamayı başardı. Kurbağanın yılanı mideye indirdiği saniyelerde ise ilginç anlar yaşandı.

SON ANLARINDA BİLE KEDİYE KARŞI KOYDU

Hırçın yılan, ölmeden önceki son dakikalarında bile karşısındaki kediye saldırıya geçti. Hayvanların bu dakikaları sosyal medyada binlerce izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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