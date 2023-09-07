Malatya'nın Battalgazi İlçesinde kontrollü yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında çevresinde bulunan 2 katlı bir evin üzerine devrildi. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam binaya zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi İlçesinde kontrollü yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında çevresinde bulunan 2 kartlı bir evin üzerine devrildi. Cep telefonu kameralarına anbean yansıyan olayda ikamet sahipleri büyük panik yaşadı.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçe Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sadrazam sokak içerisinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı alınan bir bina kontrollü yıkım işlemleri sırasında çökerek çevresinde bulunan iki katlı müstakil bir evinin üzerine devrildi. Olayda evde ve çevredeki bazı işyerlerinde maddi hasar meydana gelirken o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde yıkılan binanın sağlam evin üzerine devrilme anları ile yaşanan panikle ikamet sakinlerinin dışarı kaçmaya çalıştıkları görülüyor.