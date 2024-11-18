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Yere çöp ya da izmarit atanlara ceza geliyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda yere çöp veya izmarit atma yasağı getirildi. Yasağa uymayanlara belediye tarafından çeşitli para cezaları uygulanacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sahil bandını izmaritten arındırdıklarını ve çöp atma yasağına Ayvalıklıların katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda, çöpünü ya da izmaritini yere atanlara atanlara para cezası uygulanacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temizliğe giden yolun kirletmemekten geçtiğini belirterek Cunda sahilini baştan sona izmaritten arındırdıklarını dile getirdi.

Yere çöp ya da izmarit atanlara ceza geliyor

"TEK BİR İZMARİT VE ÇÖP PARÇASI OLMAYAN SOKAKLAR OLUŞTURACAĞIZ"

Ergin, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Şimdi görevin tüm Ayvalıklılarda olduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte tek bir izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız." dedi.

Yere çöp ya da izmarit atanlara ceza geliyor

"HEMŞERİLERİMİN KATKI VERECEKLERİNDEN EMİNİZ"

Mesai arkadaşlarının görevlerini layıkıyla tamamladıklarına işaret eden Başkan Ergin, şu şekilde konuştu: "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."

Yere çöp ya da izmarit atanlara ceza geliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif Kızılboğa:

81 vilayette örnek olması gerek hemen yasa caydırıcı olmalı memleketin her yeri çöplük gerçekten

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