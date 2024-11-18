Yere çöp ya da izmarit atanlara ceza geliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda, çöpünü ya da izmaritini yere atanlara atanlara para cezası uygulanacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temizliğe giden yolun kirletmemekten geçtiğini belirterek Cunda sahilini baştan sona izmaritten arındırdıklarını dile getirdi.

"TEK BİR İZMARİT VE ÇÖP PARÇASI OLMAYAN SOKAKLAR OLUŞTURACAĞIZ"

Ergin, "Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Şimdi görevin tüm Ayvalıklılarda olduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Atmayacağız, attırmayacağız bu güzel kentte tek bir izmarit ve çöp parçası olmayan sokaklar oluşturacağız." dedi.

"HEMŞERİLERİMİN KATKI VERECEKLERİNDEN EMİNİZ"

Mesai arkadaşlarının görevlerini layıkıyla tamamladıklarına işaret eden Başkan Ergin, şu şekilde konuştu: "Temizliğe giden yolun önce kirletmemekten geçtiğini bilerek; Cunda Sahili baştan sona izmaritten arındırdık. Taşların arasına giren izmaritleri özel bir yöntem ve kalabalık bir temizlik ekibiyle çıkartarak sahil bandımızı temizledik. Yere çöp ve izmarit atma ile ilgili yasaklama kararlarımıza Ayvalıklı hemşerilerimin katkı vereceklerinden eminiz."