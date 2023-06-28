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İstanbul Yenikapı'da tur teknesi battı! 3 kişi son anda kurtuldu

Yaşam Haberleri

Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.

Yenikapı sahilde demirli olarak bulunan tur teknesi dün gece saatlerinde battı. Teknedeki 3 kişi son anda kurtulurken, tekne hala suda bekliyor.

TUR TEKNESİ BATTI

Fatih Yenikapı sahilde korku dolu anlar yaşandı. Dün gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı.

SON ANDA KURTULDULAR

Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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