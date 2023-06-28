İstanbul Yenikapı'da tur teknesi battı! 3 kişi son anda kurtuldu
Yaşam Haberleri
Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.
Yenikapı sahilde demirli olarak bulunan tur teknesi dün gece saatlerinde battı. Teknedeki 3 kişi son anda kurtulurken, tekne hala suda bekliyor.
TUR TEKNESİ BATTI
Fatih Yenikapı sahilde korku dolu anlar yaşandı. Dün gece saat 03.30 sıralarında demirli bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı.
SON ANDA KURTULDULAR
Teknede bulunan ve panik yaşayan 3 kişi, kendi imkanlarıyla tekneden çıktı. Kıç kısmı batan teknenin hala suda olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam