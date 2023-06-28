İstanbul Yenikapı'da tur teknesi battı! 3 kişi son anda kurtuldu

Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.