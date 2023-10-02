Yeni Zelanda'da Ulusal Alpaka Yarışması

Alpaka yarışmasından çeşitli görüntüler

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cumartesi ve Pazar günleri 2023 Yeni Zelanda Ulusal Alpaka Yarışması düzenlendi. Ülkedeki en iyi alpakaların hem ırk hem de yün kategorilerinde prestijli ödüller için yarıştığı etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya Yeni Zelanda genelindeki çiftliklerden özenle seçilen 200'den fazla alpaka katıldı.

Ulusal Alpaka Yarışması'nın ilki 20 yıl önce yapılırken, etkinlik o tarihten bu yana alpaka yetiştiricileri arasında giderek önem kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Christchurch'tan bildiriyor.(XHTV)