Yeni Zelanda'da 35 bin kişi havai fişek gösterisini izledi

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 dakika süren havai fişek gösterisini 35 bin kişi izledi. Ülkenin Güney Adası'nda bulunan Christchurch şehrinde gerçekleştirilen şovu 35 bin kişi 15 dakika boyunca büyük bir ilgi ve coşkuyla takip etti. New Brighton İskelesi'nde gerçekleştirilen şovu izleyen binlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden canlı müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.