Yelkovan Kuşu Can Kurtaran Tarafından Kurtarıldı

Yelkovan Kuşu Can Kurtaran Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde cankurtaran Serkan Dönmez, Çevlik sahilinde bitkin halde bulduğu nesli tehlike altındaki yelkovan kuşunu koruma altına aldı. Kuşa su vererek destek oldu ve ardından kuşu yetkililere teslim etti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki yelkovan kuşu koruma altına alındı.

Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, hareket etmekte zorlanan, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu fark etti. İlk bakışta bitkin düştüğünü ve susuz kaldığını anlayan Dönmez, yanına aldığı kuşa su içirdi. Dönmez daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dönmez, "Sadece insan değil, can taşıyan, nefes alan her varlığı kurtarmak görevimiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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