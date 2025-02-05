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Yazar Osman Öztürk Papirüs'te duygusal hayatını ve toplumsal sorunları anlattı

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Yazar Osman Öztürk, Mesut Şenol'un sunduğu Papirüs programına konuk oldu. Öztürk, babasının Almanya'daki varlığının hayatında bıraktığı duygusal boşluk, güvenlik ihtiyacının önemi, akran zorbalığına karşı bilinçlendirme gerekliliği ve trafikte saygının rolü gibi konuları ele aldı.

Mesut Şenol'un sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu yazar Osman Öztürk oldu. Programda, kişisel deneyimlerini ve toplumsal sorunları ele alan Öztürk, babasının Almanya'da çalışmasının yarattığı duygusal etkilerden, eğitimde akran zorbalığına karşı alınması gereken önlemlere kadar birçok konuya değindi.

"BABAMIN ALMANYA'DA OLMASI EKONOMİK AVANTAJDI AMA DUYGUSAL OLARAK EKSİKTİM"

Osman Öztürk, çocukluğunda babasının Almanya'da çalışmasının ekonomik olarak aileye katkı sağladığını ancak bu durumun kendisinde bir duygusal boşluk oluşturduğunu ifade etti. "Hep bir eksiklik duygusuyla büyüdüm," diyen Öztürk, çocukların ebeveyn sevgisinin yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını vurguladı.

"AKRAN ZORBALIGI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME ŞART"

Öztürk, eğitimde akran zorbalığının yaygın bir problem olduğunu belirterek, "Okullarda çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hem kurbanları hem de zorbalığı yapanları anlamak çok önemli," dedi.

"TRAFİKTE SAYGI YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR"

Trafikte saygı kültürünün toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini de değerlendiren Öztürk, trafikte empati yapmanın hem bireysel hem de toplumsal huzur için elzem olduğunu belirtti. Saygı ve anlayışın tüm toplumsal alanlara yayılmasını arzu ettiğini söyledi.

Yazar Osman Öztürk Papirüs'te duygusal hayatını ve toplumsal sorunları anlattı
Haberler.com / Musa Kara - Yaşam
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