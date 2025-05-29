Yavru Yaban Domuzu Su Kuyusundan Kurtarıldı

Yavru Yaban Domuzu Su Kuyusundan Kurtarıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İyi olduğu gözlenen domuz, kurtarma işleminin ardından doğaya salındı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Menteşe'nin Çiftlik Mahallesi'nin Kuyubağzı mevkisinde yavru yaban domuzunun su kuyusuna düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kuyuya inerek, yavru domuzu ipe bağladı ve bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. İyi olduğu gözlenen domuz, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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