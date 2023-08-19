Yavru tilki, yılanı yerken kameraya takıldı

Tunceli'de bir yavru tilki, yavru yılanı yerken görüntülendi. Görüntüler, Tunceli-Ovacık karayolu Munzur Vadisi Milli Parkı'nda otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü tarafından çekildi. Yol kenarında bulunan çalılık alandaki yavru yılanı, temkinli bir şekilde asfalta çıkaran yavru tilki, daha sonra yavruyu pençe ve dişleriyle yaraladı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen tilki zaman zaman kurtulmak için çalılık alana kaçan yavru yılanı yeniden asfalta getirerek yedi. Yavru tilki, yılanı yedikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.