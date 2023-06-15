Yaşlı kadının cesedi ölümünden günler sonra bulundu

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde 86 yaşındaki kadının cesedi ölümünden günler sonra evinin yakınlarında bulundu.

Olay ilçeye yaklaşık 3 km uzaklıktaki Işıklı köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, köy yakınlarındaki evinde yalnız olarak yaşayan Ayşe Kaya isimli kadından bir süredir haber alınamıyordu. Yaşlı kadının cansız bedeni evinin yakınlarında arazide çevreye yayılan ağır koku nedeniyle kendisini aramaya çıkan aile yakınları tarafından bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının en az 20 gün önce öldüğü belirlendi. Ayşe Kaya'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.