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Yaşlı adam apartman bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı adam apartman bahçesinde ölü bulundu

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Koah hastası olduğu öğrenilen Vedat Köşker'in (70) ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'ın Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi Yalova Caddesi'ndeki bir apartmanda vatandaşlar, komşuları Vedat Köşker'in (70) bahçede cansız bedenini fark etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yüz üstü şekilde yerde duran cesette inceleme yaptı. Ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koah hastası olduğu öğrenilen Köşker'in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çınarcık Otopsi Yalova Köşker Yaşam Haberler

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