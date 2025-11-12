Yaralı Şahin Hatay'da Tedavi Altına Alındı

HATAY'da bulunan yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerine teslim edildi. Kanadında şişlik olduğu belirlenen şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY,