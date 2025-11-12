Yaralı Şahin Hatay'da Tedavi Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı. Kanadındaki şişlik nedeniyle kliniğe götürülen şahin, tedavisinin ardından doğal yaşamına dönecek.
HATAY'da bulunan yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerine teslim edildi. Kanadında şişlik olduğu belirlenen şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam