Erciş'te Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Teslim Edildi

VAN'ın Erciş ilçesinde yol kenarında kar üzerinde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Market işleten Nurullah Albayrak, yaralı kuşu bulduktan sonra müdahale ederek gerekli yetkililere haber verdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde yol kenarında karın üzerinde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe merkezinde market işleten Nurullah Albayrak, gece saatlerinde personelini evlerine bırakırken yol kenarındaki karın üzerindeki kızıl şahini gördü. Albayrak, kızıl şahini alıp market içindeki kapalı bir alanda ısınmasını sağladı. Yiyecek ve su verdiği şahini sabah saatlerinde doğaya bırakmak isteyen Nurullah Albayrak, şahinin uçamadığını ve kanadından yaralı olduğunu fark etti. Albayrak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Yaralı kızıl şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
