Yaralı Ebabil Kuşu Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da Şeyhmus Korkmaz, yaralı halde bulduğu ebabil kuşunu Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Tarihi Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda Şeyhmus Korkmaz, bir ebabil kuşunun yaralandığını ve uçamadığını fark etti. Yaralı kuşu alan Kormaz, Dicle Üniversitesi kampüsündeki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,