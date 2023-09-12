Yaralı Ayı Van'da Tedavi Altına Alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan yaralı ayı, Van'da tedavi edilmek üzere götürüldü. Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, elektrik arızası müdahalesi sırasında yaralı ayıyı fark etti ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayı, iğneyle uyuşturulduktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.