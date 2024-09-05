Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti
Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, onu takip etmeye başladı. Yanına bebeğini de alan adam, bir süre sonra eşinin başka biriyle buluştuğunu gördü. O esnada eşini görüntülü arayan adam, unutulmaz bir ders verdi.
İlginç aldatma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olayın kahramanı olan adam, yanına bebeğini de alarak kendisini aldatan karısına ömrü boyunca unutamayacağı bir ders verdi.
BAKICIYI DA ALIP EŞİNİ TAKİP ETTİ
Aldatıldığından şüphelenen adam, yanına bakıcıyı ve oğlunu da alarak eşini takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin parkta yabancı bir erkekle buluştuğunu gören adam, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP HER ŞEYİ GÖSTERDİ
Kendini kısa sürede toparlayan adam, eşini görüntülü aradı. Telefonu açan kadın, kocasının kendisini izlediğinden habersiz yüzünü gösterip telefonu kapatmak istedi. Ancak o esnada kameranın yönünü değiştiren adam, karısına parktaki görüntüsünü gösterdi. Kafasını çevirince kocasını gören kadın, yanındaki adamı bırakıp arabaya doğru koşsa da iş işten geçmişti artık...
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