Üye Girişi
Haberler

Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, onu takip etmeye başladı. Yanına bebeğini de alan adam, bir süre sonra eşinin başka biriyle buluştuğunu gördü. O esnada eşini görüntülü arayan adam, unutulmaz bir ders verdi.

İlginç aldatma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olayın kahramanı olan adam, yanına bebeğini de alarak kendisini aldatan karısına ömrü boyunca unutamayacağı bir ders verdi.

BAKICIYI DA ALIP EŞİNİ TAKİP ETTİ

Aldatıldığından şüphelenen adam, yanına bakıcıyı ve oğlunu da alarak eşini takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin parkta yabancı bir erkekle buluştuğunu gören adam, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP HER ŞEYİ GÖSTERDİ

Kendini kısa sürede toparlayan adam, eşini görüntülü aradı. Telefonu açan kadın, kocasının kendisini izlediğinden habersiz yüzünü gösterip telefonu kapatmak istedi. Ancak o esnada kameranın yönünü değiştiren adam, karısına parktaki görüntüsünü gösterdi. Kafasını çevirince kocasını gören kadın, yanındaki adamı bırakıp arabaya doğru koşsa da iş işten geçmişti artık...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Psikoloji Aldatmak Güncel Hukuk Yaşam

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500

Yorumlar (2)

Abuzer Sever:

Haber değeri inanılmaz boyutlarda olan bu haber için teşekkür ederim. Çok duygulandım. Vay arkadaş...

2
1
yanıtYanıtla
Emin emin:

Artık hangisi gerçek hangisi kurgu kafamız karışıyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?
title