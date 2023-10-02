Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında içeride kalan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında yaralanan bir kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yangının ortasında kalan yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında içeride kalan yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Atatürk Caddesinde bulunan boş bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, işyerinde bulunan yavru kediler yangının ortasında kaldı. Olay yerine çağrılan Taşköprü itfaiye ekiplerince yavru kediler, yanan işyerinden çıkartılarak bir koli içerisine konuldu. Dumandan etkilenen ve korktukları görülen yavru kediler, tedavi edilmek üzerine veteriner hekime götürüldü.

İşyerinde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü. Yangında 1 kişi de ayaklarından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapıldı.