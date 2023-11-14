Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangında ağır yaralanan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 çocuktan Umutcan Muhammed Küden hayatını kaybetti.

Yangında ağır yaralanan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 Kasım'da meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın sonucu ağır yaralanan ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 çocuktan Umutcan Muhammed Küdenbu sabah saat 09.00 sıralarında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda 4 çocuktan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken 3 çocuk da ağır yaralanmıştı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuktan Gazeteci Sekvan Küden'in oğlu Umutcan Muhammed Küden hayatını kaybetti.