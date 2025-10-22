Haberler

Yalvaç'ın Tarihi Çınar Ağacında Bakım ve Restorasyon Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Yalvaç ilçesinin sembolü olan 800 yıllık çınar ağacında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yalvaç Belediyesi iş birliğiyle bakım ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Ağaçta gerçekleştirilen rehabilitasyon sürecinde, kovuklar temizlenip ilaçlandı ve güvenliği artırmak için gerekli önlemler alındı.

Çınaraltı Meydanı'nda 1200'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11 Mayıs 1992 tarihli ve 1401 sayılı kararıyla tescillenen tarihi çınar, 25,07 metre boyu, 10,25 metre gövde çevresi ve 3,26 metre çapa sahip özelliğiyle ilçenin simgesi haline geldi. Geçen 30 Temmuz'da doğu yönündeki kalın dalın koparak Çınaraltı Meydanı'na düşmesi ve 1 kişinin yaralanması sonrası, belediye ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak temizlik çalışması yaptı. Ağaçta yapılan inceleme sonrası bakım ve rehabilitasyon süreci başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rehabilitasyon kapsamında ağaç kovukları ve mantar yüzeyleri temizlenip ilaçlandı, yara bölgelerine çam katranı uygulandı. Anıtsal ağaçta, kovuk ağızları paslanmaz krom tel örgü ve koruyucu macunla kapatıldı, kök çevresindeki toprak işlenerek mikro ve makro bitki besinleriyle güçlendirildi.

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, "Tarihi Çınaraltı'nda bakım ve rehabilitasyon çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyemiz ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda kuru ve hastalıklı dallar kesilerek güvenli hale getirildi. Yalvaç'ımızın simgesi çınarımız, gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılacak" dedi.

HABER- KAMERA: Ramazan AYDINLI/YALVAÇ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
