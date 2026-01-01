Haberler

Yalova'nın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Güncelleme:
Yalova'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüyerek güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşlar, aileleriyle birlikte dışarıya çıkarak karın tadını çıkardı.

YALOVA'nın yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla sürdü. Beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Sugören köyü beyaz örtüyle kaplanırken, Karayolları ve belediye ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yollarda buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yılın ilk gününe, kar yağışıyla başlayan vatandaşlar ise aileleriyle birlikte dışarı çıkarak, karın keyfini çıkardı.

'ÇOCUKLAR SABAH SEVİNÇLE UYANDILAR'

Süpürgelik mevkisinde demledikleri sıcak çayı içip, eşi ve çocuklarıyla birlikte kar yağışının keyfini süren Ayşe İnce, "Çocuklar için çok mutlu olduk, sabah sevinçle uyandılar. Hep birlikte kalkıp buraya geldik. Çayımızı demledik. İnşallah her yerin beyazlığı gibi dünyamız da Türkiye'miz de bembeyaz olur. Güzel bir yıl diliyorum hepimize" dedi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
