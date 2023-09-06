Yalova'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.