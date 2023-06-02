Yalova'da Trafik Kazası Geçiren Ayı Tedavi Altına Alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir taksi tarafından çarpılan ayı, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.