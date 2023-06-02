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Yalova'da Trafik Kazası Geçiren Ayı Tedavi Altına Alındı

Yalova'da Trafik Kazası Geçiren Ayı Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir taksi tarafından çarpılan ayı, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yola çıkan ayı, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolunda bir taksi, gece Subaşı beldesi mevkisinde aniden yola çıkan ayıya çarptı.

Yere yığılan ayı, olay yerine çağrılan Altınova Belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğneyle bayıltıldı.

Tedavi altına alınan hayvanın bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güven Kaya - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Subaşı Yalova Yaşam Haberler

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