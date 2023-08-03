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Yalova'da Sıkışan Kirpi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bahçe kapısı demirlerine sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışarak mahsur kalan kirpiyi demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı. Kirpi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bahçe kapısı demirlerine sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evin bahçe kapısındaki profillerin arasına kirpinin sıkıştığını görenler durumu Çiftlikköy Belediyesine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışarak mahsur kalan kirpiyi demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler daha sonra kirpiği doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Fikret Mazı - Yaşam

Çiftlikköy İtfaiye Yalova Yaşam Haberler

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