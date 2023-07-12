Yalova'da Evine Girmek İçin Ağaçtan Düşen Müezzin Hayatını Kaybetti

Yalova'da Mevlana Camisi'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, evinin anahtarını içeride unutunca ağaca tırmandı. Ancak dengesini kaybederek düşen Kaya, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Sivas'a götürüldü.