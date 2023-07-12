Yalova'da Evine Girmek İçin Ağaçtan Düşen Müezzin Hayatını Kaybetti
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Yalova'da Mevlana Camisi'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, evinin anahtarını içeride unutunca ağaca tırmandı. Ancak dengesini kaybederek düşen Kaya, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Sivas'a götürüldü.
Yalova'da, kapısı kilitli kalan evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Camisi'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, evinin anahtarını içeride unuttu. Bir binanın ikinci katındaki eve girebilmek için pencerenin yanındaki ağaca tırmanan Kaya, dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaya'yı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kaya, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.