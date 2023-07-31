Yalova'da balıkçı oltasına martı takıldı

YALOVA - Yalova sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Vatandaşlar martıyı oltadan kurtarılarak serbest bıraktı.

Yalova merkez Gazipaşa Caddesi 17 Ağustos Parkı kıyısındaki kayalıklarda balık tutan amatör balıkçının oltasına martı takıldı. Martının çırpındığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar martıyı oltandan kurtararak serbest bırakmayı başardı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi.