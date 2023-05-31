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Yakakent'te Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Yakakent'te Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Yaşam Haberleri

Yakakent ilçesinde, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Emniyet, jandarma ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün ilgili personelinden oluşan ekip, ilçe merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlara bilgi verdi.

Yakakent ilçesinde, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Emniyet, jandarma ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün ilgili personelinden oluşan ekip, ilçe merkezinde iş yerlerini ziyaret etti.

Ekip, ulaştıkları vatandaşlara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu hakkında bilgi verdi. KADES uygulamasını da tanıtan ekip, broşür dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Yaşam

Jandarma Hisarcık Yakakent Aile Yaşam Haberler

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