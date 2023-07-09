Erzurum'da 10 Temmuz itibariyle güneşli havalar başlıyor. Pazartesi öğlen saatlerine kadar devam eden yağışların yerini güneşli ve bulutlu bir havaya bırakacağı açıklandı. Salı gününden itibaren ise güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıkların 14 Temmuz'da 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Vatandaşlar AFAD tarafından yapılan duyuruda olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yağmurlu havalar hafta başı gidiyor

ERZURUM - Meteorolojinin hava tahminlerine göre; Erzurum'da 10 Temmuz itibariyle güneşli havalar başlıyor

Bu gün Erzurum'da hava tahminlerine göre; parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların özellikle öğleden sonra yerel kuvvetli devam etmesi bekleniyor. Pazartesi öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların yerine güneşli ve bulut bir havaya bırakacağı açıklandı. Erzurum'da Salı gününden itibaren ise güneş yüzünü gösterecek. 14 Temmuz'da sıcaklıkların 35 derece kadar çıkacağı ifade edildi.

Bu arada AFAD tarafından yapılan duyuruda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.