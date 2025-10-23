Haberler

Yabancı kadını dakikalarca takip etti! "Ama siz evlisiniz?" sorusuna verdiği yanıt skandal

Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal
Güncelleme:
Evli bir adam, Türkiye'de yaşayan içerik üreticisi Anara Bazillova'yı takip ettikten sonra kahve içme teklifinde bulundu. Genç kadının, "Ama siz evlisiniz" sözlerine adamın, "Babamın 4 eşi var" yanıtını vermesi pes dedirtti.

  • Kazakistanlı içerik üreticisi Anara Bazillova, Türkiye'de yaşıyor.
  • Anara Bazillova, evli bir erkekten kahve içme teklifi aldı.
  • Evli erkek, Anara Bazillova'ya 'Babamın 4 eşi var' yanıtını verdi.
  • Bu olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye'de yaşayan Kazakistanlı içerik üreticisi Anara Bazillova, sosyal medya hesabından paylaştığı bir olayla gündeme geldi. Fenomen, kendisini takip eden evli bir erkekten kahve içme teklifi aldı.

"BABAMIN 4 EŞİ VAR"

Bazillova'nın teklife karşılık olarak, erkeğin evli olduğunu söylemesi üzerine aldığı yanıt ise şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, evli adam genç kadına, ailesindeki durumu gerekçe göstererek "Babamın 4 eşi var" cevabını verdi. Bu yanıt, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
