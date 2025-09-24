Haberler

Yaban Domuzları İnkumu Sahiline İndi

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde yaban domuzları yiyecek aramak için sahile indi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamayan domuzlar, piknik alanında çöplerden yiyecek aradıktan sonra denize girerek su içti.

Doğal ortamlarında yiyecek bulamadıkları tahmin edilen yaban domuzları, dün gece saatlerinde İnkumu tatil beldesinde görüldü. Aralarında yavruların da bulunduğu sürü, piknik ve mesire alanı çevresinde çöpten yiyecek aradı. Daha sonra kumsala inen domuzların, denize girerek su içtikleri görüldü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen domuzlar, denizden çıkarak ormana gidip gözden kayboldu.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
