Yaban Domuzları İnkumu'nda Yiyecek Aradı

Yaban Domuzları İnkumu'nda Yiyecek Aradı
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Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde yaban domuzları yiyecek aramak için sahile indi. Doğal ortamlarında yiyecek bulamamış olabilecekleri düşünülen domuzlar, piknik alanında çöpten yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

BARTIN'ın mavi bayraklı İnkumu tatil beldesinde yaban domuzları yiyecek aramak için sahile indi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal ortamlarında yiyecek bulamadıkları tahmin edilen yaban domuzları, İnkumu tatil beldesinde görüldü. Aralarında yavru domuzların da bulunduğu sürü piknik ve mesire alanı çevresinde çöpten yiyecek aradı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuzlar bir süre sonra ormana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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