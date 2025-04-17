Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak

Sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme! O tarihe kadar uyutulacak
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Volkan Konak, aramızdan ayrılmasının ardından hatıralarıyla yaşamaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sanatçının bir zamanlar dile getirdiği arzuyu hayata geçirerek Lara'da açılacak yeni karavan parkına onun isminin verileceği açıklandı.

Antalya'nın Lara bölgesinde kurulan yeni karavan parkına, sanatçı Volkan Konak'ın adı verildi. Karavan yaşamına olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Konak, 2019 yılında Antalya'da verdiği konser sırasında şehre bir karavan parkı kazandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Karadeniz müziğinin ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Tüm ülkenin büyük bir üzüntüyle öğrendiği bu vefat haberinden sonra sevenleri Volkan Konak'ı hatıralarıyla yaşatıyor. Volkan Konak'ın 29 Ekim 2019 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği bir konser sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Antalya'ya bir karavan park yapılmasını istemişti.

VOLKAN KONAK'IN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Muhittin Böcek de merhum sanatçının adını yaşatmak için önemli bir karara imza attı. Türk turizmin başkenti Antalya'ya çok kapsamlı bir karavan park kazandıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci karavan parkında ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ismini yaşatma kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliği ile yakın zamanda Antalya Lara'da açılacak 'Lara Karavan Parka' Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.