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Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik

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KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da yapıldı. Konak'ın tabutuna omuz veren isimlerden biri olan CHP lideri Özel törenin ardından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir yoldaşı kaybettik. İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik" dedi.

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi siyasetçi ve sanatçılar katıldı.

KONAK'IN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel duygu dolu anlar yaşarken, tören sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKLI MÜCADELELERE YÜREĞİNİ BASAN BİRİNİ KAYBETTİK"

Özel "Çok önemli bir yoldaşı kaybettik. İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Gozuken o ki iktidar ilk seicm de acik ara farkla kaybededek korkusu simdiden muhalefete baski ile ortaya cikti suriyedeki pkk uzantisina abd diktesi ile zaman kazandirma oyunlari apoculuk ile basladi muhalefeti yok etmeyle devam ediyor dikkat edersieniz pkk devletciginin filizlenme asmasinda da benzer acilim sacmaligi baslamisti iktidar oyle bir iktidar ki kendi bekasi icin herseyi goze aliyor her degeri yok ediyor anlasiliyor ki kaybetmenin akabinden cok korkuyor

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Haber YorumlarıKaptan:

CHP camiası için gerçekten büyük bir kayıp oldu, alkışlayan yapraklardandı ve ansızın dalından da CHP’nin arkasından da kopup gitti. ailesine ve chp’’ye sabırlar diliyorum :(

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yukarida dedigim gibi muhalfet de halktaki olusturmak istedikleri bu algiyi kırmasın diye abd nin isareti ile baski altina alinarak susturulmaya dikkatini kendine yoneltilen suclamalara verip savunmaya zorlanmistir demem oki iktidar kaybetmekten cok korkuyor pwrdeledigi devasa yolsuzlullari hukuksuzluklari ergenekon balyoz feto olaylarindaki perde arkasi rollerini gostermekten yargilanmaktan cok korkuyor suriyedeki olusuma abd diktesi ile göz kapama sebebi bundandir sizce bu ihanet segil de ne

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Iktidar kaybetme korkusu ile abd yi arkasina aldi ne dediyse yapmaya başladılar apoculuk oyunlarina baslamanin perde gerisinde bu açik ihanet yatmaktadir bu ihanettir ilerde basimiza bela edilecek olusuma harekat yapip yok etme zamani iken aksine kemiklesmesi icin zaman kazandirmak tam bir ihanettir neden bu boyle surf kendi bekasi icin buna goz yumuyor halkta olusturdugu algi "yahu harekatin zamanı mi bakin apo ile pkk nin tasfiyesi konusuluyor eger harekat yaparsa bu firsat kacar" algısı

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