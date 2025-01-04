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Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi

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Gastronomi uzmanı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nda yediği yemeğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Milor, "Temizlik dikkat çekiyor, et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Gastronomi uzmanı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Kent Lokantası'nda eşi ile birlikte yemek yemişti Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin kendisine eşlik ettiği Milor, uzun süre sırada beklediğini ifade etti. "Sıra var ama bekledik sırada" diyen Milor, "Bayadır merak ediyorum, çünkü tabldot burada 40 TL. 40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"40 TL OLMASI İNANILMAZ"

Milor değerlendirmesinin devamında ise "Temizlik dikkat çekiyor, et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbasını denedim. Lezzetli. Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı iyi geliyor." ifadelerini kullandı. "Burası aşevi gibi değil, ucuz bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu çok iyi okumuş, sayıları umarım çoğalır" sözlerini sarf etti.

Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHüseyin KARA:

Yandaşa bunu yazması için eko ne ödedi acaba??

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Haber YorumlarıSelim Demir:

imamoğlu suya kitledi zamı ordan çıkar acısı pireye kızıp samanı yaktık

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

iyi kaliteli yemekler çıkıyor Allah razı olsun eko başkan ,dan

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Ülkeyi fakirleştiren AKP ve MHP kahrolsun..

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Daha az önce çorbaya 150 lira verdim 4 çeşit yemeğe 40 lira aşevi olduğu anlamına geliyor maliyeti bile kurtarmaz 40liraya. Kaç para aldın bu yalakalık ve güzellemeleri yapmak için sayın Milor ?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

vedat milor makarna yiyor, makarnacıların kim olduğu belli oldu

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Haber YorumlarıMurat Kara:

la yemisse yemiş bizene

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Chp demek Dürüst temiz ahlaklı hizmet demek akpliler anlamaz boşverin

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

fiyatini çok beğenmiş,yemek vasat demek istemiş.

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Ey güzel yürekli İmamoğlu. Allah sizlerden razı olsun. Sizi ve ekibimizi kutluyorum. İnşallah güzel günler yakında. Reisimizi tatile göndereceğiz, hak etti.

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