Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi

Gastronomi uzmanı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Kent Lokantası'nda eşi ile birlikte yemek yemişti Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin kendisine eşlik ettiği Milor, uzun süre sırada beklediğini ifade etti. "Sıra var ama bekledik sırada" diyen Milor, "Bayadır merak ediyorum, çünkü tabldot burada 40 TL. 40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"40 TL OLMASI İNANILMAZ"

Milor değerlendirmesinin devamında ise "Temizlik dikkat çekiyor, et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbasını denedim. Lezzetli. Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı iyi geliyor." ifadelerini kullandı. "Burası aşevi gibi değil, ucuz bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu çok iyi okumuş, sayıları umarım çoğalır" sözlerini sarf etti.