Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Van'da bir köylünün doğadan yakaladığı yavru kurt, evinin önüne tasmayla bağlandı. Ancak özgür yaşamına alışkın olan hayvan, boynuna tasma geçirildiği ilk günden bu yana defalarca kaçma girişiminde bulundu.

BAKANLIKLARI ETİKETLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına yapılan yorumlarda kullanıcılar bakanlıkları etiketleyerek yavru kurdu kurtarma çağrısı yaptı. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;