Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Van'da tasmayla bağlanan bir yavru kurdun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Doğadan yakalandığı belirtilen kurt, özgürlüğe alışkın olduğu için defalarca kaçma girişiminde bulundu. Kullanıcılar bakanlıkları etiketleyerek yavru kurdun kurtarılması için çağrıda bulundu.

Van'da bir köylünün doğadan yakaladığı yavru kurt, evinin önüne tasmayla bağlandı. Ancak özgür yaşamına alışkın olan hayvan, boynuna tasma geçirildiği ilk günden bu yana defalarca kaçma girişiminde bulundu.

BAKANLIKLARI ETİKETLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına yapılan yorumlarda kullanıcılar bakanlıkları etiketleyerek yavru kurdu kurtarma çağrısı yaptı. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Suç değil mi bu yaptığı?
  • Bakanlık da cips çekirdek almış izliyor sanırım.
  • Bırakın doğal ortamına o hayvana zulüm ediliyor.
  • Bu bir ihbardır.
  • Doğa koruma göreve...
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Kurdun Doğal Ortamına Salınıp Bu Şahsın Doğal Yeri Olan Oraya Bağlanması Gerek

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Teker:

Haber yapan kara..ktersiz VAN i hedef alıyorsun bir kişi yüzünden niye genelleme yapıyorsun. Derhal başlığı değiştir.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

okadar haber yapmışsın okadar haber gördük başlıkta il adını niye vermişsin ? hayvana zülm insanlık dışı diye başlık ile alt kısmında nerde nasıl sonuç ne olduğunu anlatırsır . ama amaç başka haberler.com !! vanlının kurda zulmü diye başlık mı atılır onlarca binlerce haber başlığında kadın cinayeti aile içi şiddet sabıkalı kişilerin haberini yaparken il ismi kullanmazken başlıkta neden bu haberde il ismi kullandın ? kaçtane olay oluyor Van'da kalkıp başlıkta direk fişlemişsin ? tabiki o hayvana bu zulmü yapanın yanına kalmasın ama bu sitenin niyeti farklı onu belirtmek istiyorum

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Ben karadenizliyim. Tanıdığım Vanlı arkadaşlarım var. Hepsi has, mert, şefkatli güzel insanlar. Bu adamın yaptığını Vanlıya bağlamak yanlıştır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ulan fasit editör bin tane cinayet tecavüz hırsızlık habeti yaptın hangisine şehir ismi verip başlık attın silmezseniz cimere şikayet edeceğim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
