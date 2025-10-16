Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Van'da tasmayla bağlanan bir yavru kurdun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Doğadan yakalandığı belirtilen kurt, özgürlüğe alışkın olduğu için defalarca kaçma girişiminde bulundu. Kullanıcılar bakanlıkları etiketleyerek yavru kurdun kurtarılması için çağrıda bulundu.
Van'da bir köylünün doğadan yakaladığı yavru kurt, evinin önüne tasmayla bağlandı. Ancak özgür yaşamına alışkın olan hayvan, boynuna tasma geçirildiği ilk günden bu yana defalarca kaçma girişiminde bulundu.
BAKANLIKLARI ETİKETLEDİLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına yapılan yorumlarda kullanıcılar bakanlıkları etiketleyerek yavru kurdu kurtarma çağrısı yaptı. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Suç değil mi bu yaptığı?
- Bakanlık da cips çekirdek almış izliyor sanırım.
- Bırakın doğal ortamına o hayvana zulüm ediliyor.
- Bu bir ihbardır.
- Doğa koruma göreve...