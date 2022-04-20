Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmaya damga vurdu - Haberler

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Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmaya damga vurdu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Van Erciş'li Muhsin Kara, performansıyla hem ekran başındakilerin hem de jüri üyelerinin büyük takdirini kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalı tarafından, "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı.

FİNALE KALMAYI BAŞARDI

Performansıyla hem ekran başındakileri hem de jüri üyelerini kendine hayran bırakan Kara, finale kalmayı başardı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Kara, "Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Suudi Arabistan, Yaşam, Güncel, Haberler

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