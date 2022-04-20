Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmaya damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalı tarafından, "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı.

FİNALE KALMAYI BAŞARDI

Performansıyla hem ekran başındakileri hem de jüri üyelerini kendine hayran bırakan Kara, finale kalmayı başardı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Kara, "Ezan yarışmasında ilk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun" ifadelerine yer verdi.