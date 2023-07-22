Van Kedi Villası'nda Yavru Kediler Dünyaya Geliyor

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi dünyaca ünlü kedileri birinci parti doğumlarda 90 yavru dünyaya getirirken, ikinci parti doğumlar da başladı. Van Kedi Villası'nda 2 anne Kedi, 6 yavru dünyaya getirdi. Son günlerde aşırı sıcaklardan da olumsuz etkilenen Van kedileri için merkezde klimalar ve havalandırmalar sürekli açık tutuluyor.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Yılda 3 parti şeklinde doğumların gerçekleştiği merkezde bu yıl ilk parti doğumlarda 90 yavru dünyaya geldi. Merkezde ikinci parti doğumlar da başladı, 2 Kedi, 6 yavru dünyaya getirdi. Yavru kediler ve anneleri özel odalarda besleniyor, bakımları özenle yapılıyor.

Maşide Sapmaz ise ilk defa Van Kedi Villası'na geldiğini belirterek, "Ben kendimde kedi sahibi olduğum için bayıldım. Çok güzeller daha fazla dokunmak sevmek istiyorum. Yavru kedilerde var onlara dokunamıyoruz. Onları ayırmışlar. Hepsi çok güzeller" diye konuştu.