Van'ın Özalp ilçesinde Mamxuran aşireti 70 yıl aradan sonra bir araya geldi

Bölgedeki Ertoşi aşiretinin bir kol olan Mamxuran aşireti mensupları, 70 yıl aradan sonra Van'ın Özalp ilçesinde buluştu. Bağrıaçık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda aşiret mensupları bir araya gelerek birliklerini pekiştirdi.

VAN (İHA) – Bölgedeki Ertoşi aşiretinin 12 kolundan biri olan Mamxuran aşireti mensupları, 70 yıl aradan sonra Van'ın Özalp ilçesinde bir araya geldi.

Genellikle Beytüşşebap olmak üzere Hakkari, Van, Adana ve Mersin gibi bölgelerde yaşayan Mamxuran aşiretinin mensuplar, 70 yıl aradan sonra Özalp ilçesinin Bağrıaçık Mahallesi'nde bir araya geldi. Bağrıaçık Mahallesi Yarımağıl mezrasındaki taziye evinde düzenlenen toplantıda konuşan Mamxuran aşireti büyüklerinden Hüsnü Timur, aşiretlerinin Ertoşi aşiretinin 12 kolundan bir olduğunu söyledi. Timur, "Mamxuran aşireti mensupları olarak Özalp ilçesinde bulunan akrabalarımızı 70 yıl aradan sonra ziyaret ettik" dedi.

Bağrıaçık Mahalle Muhtarı Necat Yalın da, 70 yıl sonra aşiret mensubu akrabalarıyla bir araya gelmek ve ev sahipliği yapmakdan memnun olduğunu belirterek, "Aşiretimizin üyeleri sürekli birbirileriyle görüşüyor. Ancak böyle kalabalık olarak ilk defa bir araya geliyoruz. Mamxuran aşireti mensupları olarak 70 yıl aradan sonra bir araya geldik. Bu toplantımızın maksadı, gençlerimizin birbirini tanıması, birbirini anlaması, varlıkta ve yoklukta bir arada olmasıdır" dedi. - VAN