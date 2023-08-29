Van'da cip devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Irak plakalı bir cip devrildi ve 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.