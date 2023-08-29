Van'da cip devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Irak plakalı bir cip devrildi ve 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, cipin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Hoşap Mahallesi yakılarında Irak plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Yaşam