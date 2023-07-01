Uzunköprü'de çocuklara bayram harçlığı geleneği

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yaklaşık 12 bayram boyunca çocuklara harçlık verme geleneği sürdürülüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar Köy Muhtarı Mustafa Şimşek, her bayram çocukları harçlık dağıtarak, gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Bu Kurban Bayramı'nda da çocukların sevgisine ve mutluluğuna ortak olmak isteyen Muhtar Şimşek, 12'ncisini düzenlediği program ile çocuklara bayram harçlığı dağıtma geleneğini sürdürdü.

Karapınar okulunun bahçesinde köy halkının ve yaklaşık 150 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora'ya benzetilen Şimşek, "Ekrem Amca" lakabıyla tanınıyor.

Zarf içerisinde bayram harçlığı alan yaklaşık 150 çocuğun mutluluğu gözlerinde okundu.

Çevre köylerdeki çocukların yoğun katılımıyla yapılan törende konuşan Karapınar Köy Muhtarı Önder Kuruşar, "Kurban Bayramı'nda dini hassasiyetlerin yüksek tutuluyor. Paylaşma ve yardımlaşma duyguları ise hat safhada yaşanıyor. Bayram harçlığı dağıtarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz. 12 yıldır ramazan ve kurban bayramlarında çocuklarla bir araya geliyorum. Gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklara bayram harçlıklarını ömrü yettiğince vereceğim" dedi.