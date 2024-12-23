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Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi

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Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında 1 milyonluk soru uzun zaman sonra açıldı. Çekilip çekilmeyeceği merak edilen yarışmacı, sorunun cevabını uzun süre düşündükten sonra karar verdi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı. 11 soruyu doğru cevaplayan Ece Su Ürker isimli yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 MİLYONLUK SORUYA GELDİ

500 Bin TL değerindeki "Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?" sorusu çıktı. Yarışmacı 500.000 bin TL değerindeki soruda riske girerek "B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu" cevabını verdi.

CEVAPLAMADAN ÇEKİLDİ

Yeni bölümdeki 1 milyonluk soru, "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" oldu. Uzun süre düşünen yarışmacı, çekilme kararı aldı. Doğru cevap Anadolu Selçuklu Devleti çıktı. Yarışmacı devam etseydi 'Batı Hun İmparatorluğu' şıkkını söyleyeceğini belirtti. 500 bin TL'yle yarışmadan ayrıldı.

Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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