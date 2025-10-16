Haberler

Uzman Psikolog Meral Aydın: Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyilik İyileştirir programında Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın, konuğu Doktor Meral Aydın ile insan ilişkilerinin doğası, mutluluk psikolojisi ve bilinçdışı döngüler üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdi. Aydın, "Sağlıklı ilişki, kişinin kendi iç ve dış dünyasıyla denge kurabildiği yerdir" dedi.

İyilik, mutluluk ve ilişki psikolojisine dair önemli değerlendirmelerin yapıldığı programda, insanın kendi bilinçdışıyla olan çatışmalarının ilişkilerine nasıl yansıdığı konuşuldu. Metin Aydın, "İlişkiyi doğal olarak olsun diye beklemekle, onu inşa etmeye gönül vermek ayrı şeylerdir" diyerek dikkat çekti.

"YARALI OLMAYAN İLİŞKİ, İLİŞKİ DEĞİLDİR"

Uzman Psikolog Metin Aydın, ilişkilerde çatışma ve belirsizliğin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir. İlişkinin doğası belirsizliktir" dedi. Ayrıca "Birçok kişi sağlıklı ilişki peşinde değil, hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor" sözleriyle ilişkilerdeki idealizasyonun altını çizdi.

Uzman Psikolog Meral Aydın: Yaralı olmayan ilişki, ilişki değildir

"İNSANIN ESAS SORUNU DIŞ DÜNYAYLA DEĞİL, KENDİ BİLİNÇDIŞIYLA"

Programda ilişkilerdeki tekrar eden sorunlara değinen Aydın, "Kendi geçmiş kurgumuzun içinde tekrar hapsoluruz ve kısır döngü içerisinde sıkışırız" ifadelerini kullandı. İnsanların, çözülmemiş meseleleri çözebilmek için bilinçdışında aynı oyunu tekrar tekrar kurduğunu söyledi.

"SEVGİ ALINAN BİR ŞEY DEĞİL, VERİLEN BİR ŞEYDİR"

Metin Aydın, sevginin pasif bir duygu değil, aktif bir eylem olduğunu belirtti: "Sevgi alınan bir şey değil, verilen bir şeydir." Aydın ayrıca, "Sağlıklı ilişki, kişinin kendi iç ve dış dünyasıyla denge kurabildiği yerdir" sözleriyle insanın hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının önemini vurguladı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam
500
