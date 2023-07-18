Uşak'ta müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Yaşam Haberleri
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde bir müstakil evin bahçesindeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, park halindeki bir kamyonete de sıçradı ve kamyonette hasar oluştu.
Uşak'ta müstakil evin bahçesinde hurda malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarayaltı Mahallesi 2'nci Açık Sokak'ta A.Ü'ye ait müstakil bir evin bahçesindeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki bir kamyonete de sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, kamyonette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Yaşam