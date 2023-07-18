Uşak'ta müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde bir müstakil evin bahçesindeki hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, park halindeki bir kamyonete de sıçradı ve kamyonette hasar oluştu.