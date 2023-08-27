Uşak'ta İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kaza Gediz-Uşak kara yolunda meydana geldi ve hafif ticari araç şarampole devrildi. İkinci kaza ise Sivaslı ilçesinde gerçekleşti ve motosiklet devrildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.