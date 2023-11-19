Uşak'ta dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı 3 Eylül Mahallesi Dere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Halil Dağdelen gece sobayı yakarak uyuduktan sonra sobadan sıçrayan ateşin sobanın ön tarafında bulunan mindere tutuştu. Minderin tutuşmasıyla evin içerisi dumanla doldu. Kızının öğlen vaktinde babasının evine gelmesiyle Halil Dağdelen'in hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ve polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Dağdelen'in odanın içerisine dolan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Dağdelen'in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK