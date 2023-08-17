Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan örtü yangınında 100 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde çıkan yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan örtü yangınında, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyündeki buğday ekili arazilerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 iş makinesi, Uşak Belediyesi ve Banaz Belediyesi bağlı 5 itfaiye aracı sevk edildi. Köylülerde tankerlerle müdahale ederek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan 100 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Büyük maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - UŞAK