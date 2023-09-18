Ürgüp Belediye Başkanı 100 yaşını aşan vatandaşları ziyaret etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, kasabalarında yaşayan ve 100 yaşını aşan vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Ateş ilk olarak 101 yaşında olan Gülter Nineyi evinde ziyaret ederek sohbet etti. Ateş daha sonra yine kasabada yaşayan ve 102 yaşında olan Fatma Nineyi ziyaret etti. Kasabada 'Cumhuriyet Nineleri' olarak tanınan ve 100 yaşını aşmış kişileri ziyaret eden Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimiz ile yaşıt olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Kasabamızda yaşayan iki ninemizin de sağlık durumları çok iyi. Kendileri ile geçmişe dönük sohbetler ettik. Hayır, dualarını aldık. Her iki ninemize de sağlık diliyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR