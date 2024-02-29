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Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

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Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.

Türkçe Sözlü Hafif Mizah ve Selam Dünya Ben Türk'üm kitaplarının yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Cam Ilgaz yaşamını yitirdi. Ilgaz'ın ölüm haberini de baba Özdemiroğlu verdi.

X hesabından evladının hayatını kaybettiğini açıklayan Vedat Özdemiroğlu "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı. Can Ilgaz'ın beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Özdemiroğlu'nun paylaşımına birçok isimden taziye yorumu geldi. Can Ilgaz'ın cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Haberler.com / Kaan Güler - Yaşam

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Yorumlar (1)

omer omr:

Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin

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