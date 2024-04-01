YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkücü Hilal Özdemir kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yerel seçimlerde muhtarlık için adaylığını koyan Özdemir, sandıktan zaferle çıktı.

Ünlü sanatçı mart ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçmenlerden destek isteyen Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" demişti.

"MAHALLEMİZE GÜZEL HİZMETLER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından sonuçları merakla bekleyen ünlü türkücü, güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Hilal Özdemir Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi

Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Ayça Elal - Yaşam

Hilal Özdemir Kadın Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 1 Nisan Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 58. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 50. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim sonuçları! Kandahar filmi oyuncuları kim? Kandahar filmi konusu, oyuncuları ve Kandahar özeti! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Adana'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Adana Yerel Seçim sonuçları! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ceyda Düvenci'nin sevgilisi kim? Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete sevgili mi? Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir?
500

Yorumlar (2)

Tolga Tplg:

Muhtarlık kaldırırmalı. Boşa maaş alıyorlar

115
1
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Muhtarlık yakın zamanda işsizlik mesleği olacak

95
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title