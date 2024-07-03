Ünlü Şef Özlem Mekik, Snowfit'in Marka Yüzü ve Danışman Şefi Oldu
Başarısı ülke sınırlarını aşmış kör tadım uzmanı Şef Özlem Mekik, "Snowfit ile yepyeni bir lezzet yolculuğuna hoş geldiniz" diyor. Sağlıklı beslenme kültürünü tüm topluma yaymayı amaçlayan Snowfit, ünlü Şef Özlem Mekik ile iş birliği yaptı. Danışman Şef Özlem Mekik, sağlık deposu yaşam meyvesinin faydalarını anlatırken hem sağlıklı hem lezzetli beslenme alışkanlığını kazandıracak birbirinden özel tariflerini tüketiciler ile paylaşacak.
"Sağlık İçin: Yaşam Meyvesi" sloganıyla yola çıkan marka, şeker alternatifi hurma suyundan lezzetli atıştırmalıklara, annelerin tercihi hurma özünden hurma tozuna ve daha birçok doğal ve lezzetli ürünü tüketiciler ile buluşturuyor.
Doğanın eşsiz armağanı yaşam meyvesini en saf haliyle sunan fonksiyonel gıda sektörünün öncü firması Snowfit, her damlada sağlık, her lokmada eşsiz tat arayanları, unutulmaz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.