Ünlü Şef Özlem Mekik, Snowfit'in Marka Yüzü ve Danışman Şefi Oldu

"Sağlık İçin: Yaşam Meyvesi" sloganıyla yola çıkan marka, şeker alternatifi hurma suyundan lezzetli atıştırmalıklara, annelerin tercihi hurma özünden hurma tozuna ve daha birçok doğal ve lezzetli ürünü tüketiciler ile buluşturuyor.

Doğanın eşsiz armağanı yaşam meyvesini en saf haliyle sunan fonksiyonel gıda sektörünün öncü firması Snowfit, her damlada sağlık, her lokmada eşsiz tat arayanları, unutulmaz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.